Berlin - Am Park am Gleisdreieck ist es am Donnerstagabend erneut zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie Zeugen von vor Ort berichteten, kam es unweit des U-Bahnhofs Gleisdreieck zu Auseinandersetzungen zwischen Polizeibeamten und Jugendlichen. Offenbar wollten die Polizisten die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durchsetzen. Dabei sollen sie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen attackiert worden sein. Offenbar flogen Steine. Zudem soll ein Feuerlöscher in Richtung der Beamten entleert worden sein. Die Beamten sollen dabei Augenreizungen erlitten haben, die vor Ort von Notfallsanitätern behandelt worden seien.

Auch in der Luckauer Straße sollen Steine in Richtung der Beamten geflogen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens ein Auto beschädigt. Die Einsatzkräfte sollen mehreren jungen Männern sowie einigen Frauen vorläufig die Freiheit entzogen haben, so ein Augenzeuge. Erst einer Einsatzhundertschaft sei es gelungen, wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die Einsatzkräfte sollen diverse Anzeigen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Sachbeschädigung geschrieben haben.