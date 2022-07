Tragischer Unfall in Schwandorf: Bei einer Feier auf dem Deck eines offenen Partybusses ist ein Mann gegen eine Betonbrücke geprallt und schwer verletzt worden.

Der 27-jährige Partygast war am Freitagabend während der Fahrt mit dem Doppeldeckerbus von seinem Sitz aufgestanden und bei einer Unterführung im bayerischen Steinberg am See, Landkreis Schwandorf, von der niedrigen Autobahnbrücke erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Busfahrer erleidet schweren Schock

Mit ihm hatten noch elf weitere Menschen in dem Bus gefeiert. Sie blieben bei dem Unfall unverletzt. Der 57 Jahre alte Busfahrer erlitt den Angaben zufolge einen schweren Schock. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 27-Jährige entgegen der Vorschriften von seinem Sitz aufgestanden.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der nachfolgenden Unfallaufnahme musste die ST2145 für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Sachverständige überprüfen nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.