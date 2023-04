Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmte am Sonntag die Wohnung der 57-Jährigen.

Eine 57-Jährige hat aus noch unbekannten Gründen am Sonntagabend einen Pizzaboten mit einer Waffe bedroht. Nach Polizeiangaben hatte die Frau zuvor selbst den Lieferdienst zu ihrer Wohnung in Berlin-Tempelhof gerufen. Aufgrund der Bedrohung wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hinzugerufen, das die schwer alkoholisierte Frau wenig später in Gewahrsam nahm.

Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr vor der Wohnung der 57-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Wilhelm-Straße. Dorthin hatte die Frau kurz zuvor eine Pizza bestellt. Anstatt diese anzunehmen, bedrohte die Betrunkene den 38-Jährigen Lieferanten jedoch mit einer Schreckschusswaffe. Der Pizzabote ergriff die Flucht und alarmierte die Polizei.

Kurz darauf stürmten Einsatzkräfte des SEK die Wohnung der 57-Jährigen, wo unter anderem eine Schreckschusswaffe mit über 50 Patronen sichergestellt werden konnte. Die Frau selbst nahmen die Beamten fest und brachten sie aufgrund ihres berauschten Zustands zunächst in ein Krankenhaus, wo sie von einem Psychiater untersucht und stationär aufgenommen wurde. Ein Alkoholtest bei der Frau ergab 3,5 Promille.