Berlin - Auf einer Polizeidienstelle in Berlin ist am Donnerstag offenbar ein Brief mit einem verdächtigen, weißen Pulver eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei der betroffenen Polizeidienststelle um den Abschnitt 32 in der Cecilienstraße 92 in Marzahn-Hellersdorf handeln.

Das Pulver wurde beim Öffnen des Briefes sichtbar. Sofort wurde die Kriminaltechnik der Polizei Berlin mit einem mobilen Labor zur Dienststelle alarmiert. Die Untersuchungen dauerten etwa 60 Minuten. Um welchen Stoff es sich handelte, ist noch unklar. Die Untersuchungen dauern noch an.