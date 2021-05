Berlin - Beamte der Polizei Berlin haben am Dienstagabend in der Puschkinallee in Treptow zwei Männer festgenommen. Das Duo steht unter dem Verdacht, seit Monaten Tankstellen in Berlin zu überfallen. Bei den Raubtaten wurde eine Machete benutzt. Intern sprechen die Ermittler von einem Fahndungserfolg. Am Schlesischen Busch parkten die Männer am Dienstagabend ihren Renault unweit einer Aral-Tankstelle, wo sie offenbar auch der nächste Überfall planten. Dort konnte die Ermittler das Duo festnehmen.

Im Fahrzeug soll sich genau am Beifahrersitz eine griffbereite Machete befunden haben. Wie viel Waffen noch im Auto sichergestellt wurden, ist noch nicht bekannt. Nur wenige Minuten zuvor sollen die Männer nach ersten Erkenntnissen versucht haben, eine Tankstelle in der Arnulfstraße in Tempelhof zu überfallen. Anschließend konnten sich die Spezialisten der Operativen Brennpunktermittlungen an deren Fersen heften und unerkannt die Verfolgung aufnehmen.

Polizei Berlin sichert DNA-Spuren verdächtigem Fahrzeug

Die beiden mutmaßlich Verdächtigen machten bisher zur Tat keine Angaben. Sie wurden voneinander getrennt. Während der Durchsuchung eines Mannes wurde außerdem ein Gefäß mit einem Pulver gefunden. Das Gefäß wurde sichergestellt.

Beide Männer wurden anschließend zu einer Gefangenensammelstelle (GeSa) gebracht. Der Renault wurde durchsucht und DNA-Spuren im Innenraum gesichert. Wenig später wurde das Auto –nach ersten Erkenntnissen ein Mietwagen – sichergestellt. Im Laufe des Tages will sich die Polizei Berlin zu dem Fall äußern.