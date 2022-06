Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Donnerstag wieder in Berlin Autobahnausfahrten blockiert. Dabei hat ein Polizeibeamter angekündigt, Demonstranten von der Straße mit Gewalt zu entfernen, auch wenn diese mit der Hand auf der Straße festgeklebt sind.

Die Aktivisten verbreiten ein Video über Twitter. In dem Video sagt der Polizeibeamte hörbar: „Sollte über diese Fahrbahn ein Rettungswagen diesen Weg passieren müssen und in diesem Rettungswagen befindet sich ein lebensgefährlich verletzter Mensch, dann sage ich Ihnen, ist das Leben des Menschen im Rettungswagen mehr wert als Ihre Haut. Dann werden Sie gewaltsam von der Fahrbahn entfernt.“

Klima-Protest: Ein verletzter Demonstrant in Berlin

Ein Demonstrant entgegnet: „Wir haben hier für den Fall auch immer welche, die nicht geklebt sind.“ So könne der Rettungswagen durchkommen.

Ein Polizist kündigt an, die Angeklebten abzureißen, sollte ein Rettungswagen passieren müssen.



Nicht nötig! Eine der Spuren wird genau für diesen Fall grundsätzlich freigelassen:



Bei den Protesten am Donnerstag ist ein Demonstrant in Berlin an anderer Stelle verletzt worden. Er erlitt bei einem Protest an der Autobahnausfahrt Konstanzer Straße nach eigenen Angaben einen Schlüsselbeinbruch und eine Gehirnerschütterung.