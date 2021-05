Berlin - Ein Spaziergänger hat in Berlin-Spandau in der Nacht zu Donnerstag eine tote Person entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Berlin habe der Tote direkt in der Nähe der Zitadelle in Spandau an einem Ufer gelegen.

Zur Todesursache und Identität der leblosen Person ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei Berlin hat die Ermittlungen übernommen und wird sich im Laufe des Tages zu weiteren Details äußern.