Ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch eine Wohnung in der Landsberger Allee in Lichtenberg gestürmt. Laut ersten Zeugenberichten verschafften sich die Beamten am Morgen Zugang zur Wohnung und warfen dafür eine Blendgranate. Dann waren laute Rufe zu hören. Kurze Zeit später brachte ein Beamter anscheinend ein Beweisstück, einen grauen Rucksack heraus.

Außerdem gab es eine Festnahme: Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts kamen kurze Zeit später mit einem jungen Mann heraus, der mit Handschellen gefesselt war. Die Wohnung wurde von den Beamten verschlossen und der Festgenommene zur Vernehmung durch ein Fachkommissariat gefahren.