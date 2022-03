Einem Mann ist in Berlin in der Nacht zum Freitag sein Wohnmobil gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen soll er noch gesehen haben, wie der Dieb damit davonfuhr. Was dann folgte, war eine etwa 15 Kilometer lange Verfolgungsjagd von Westend bis nach Prenzlauer Berg. Ein alarmierter Einsatzwagen der Berliner Polizei des Abschnitts 23 aus Spandau erkannte zunächst das Wohnmobil und konnte das Fahrzeug nach ersten Informationen noch verfolgen, jedoch nicht stoppen.

Trotz Blaulicht und Martinshorn von nun mittlerweile über 12 Einsatzfahrzeuge wollte der Dieb des hochwertigen Wohnmobils das Fahrzeug nicht stoppen. Der Mann verunfallte in der Schwedter Straße und floh zu Fuß. Er konnte von Polizisten gestellt werden. Die Ermittler geben im Laufe des Tages weitere Details bekannt