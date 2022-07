In Brandenburg hat ein 13-Jähriger eine Granate gefunden und mit nach Hause genommen.

Wie die Polizei in Frankfurt an der Oder am Mittwoch mitteilte, entdeckte der Jugendliche die Gewehrsprenggranate am Dienstagabend in der Nähe eines Sees. Seine Eltern waren sich laut Polizei der Gefährlichkeit des Fundes „sofort bewusst“ und kontaktierten die Beamten.

Die Granate hatten sie zu diesem Zeitpunkt bereits auf einem Parkplatz in der Nähe des Marktplatzes in der Gemeinde Eggersdorf abgelegt. Das Gebiet wurde abgesperrt, Feuerwehr und Rettungsdienst standen bereit, mussten jedoch nicht einzugreifen. Entschärfer der Bundespolizei nahmen sich der Sache an und sprengten die Fundmunition in einem nahegelegenen Waldgebiet.