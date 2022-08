An mehreren Orten in Berlin sind in der Nacht zum Dienstag Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge standen ein Keller und mehrere Motorräder in Neukölln in Flammen. In Steglitz soll ein BMW gebrannt haben.

Gegen 1.30 Uhr kam es demnach in der Altenbraker Straße und der Emser Straße zu mehreren Brandstiftungen an Motorrädern und Motorrollern. Durch das Eingreifen der alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr griffen die Flammen nicht auf andere parkende Fahrzeuge über. An den Motorrädern und Motorrollern entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Morris Pudwell Mehrere Motorräder und Motorroller brannten in Neukölln.

50 Anwohner retteten sich vor den Flammen

Ebenfalls in Berlin-Neukölln soll gegen 20.40 Uhr im Keller eines Hochhauses an der Aronsstraße ein Feuer ausgebrochen sein. Etwa 50 Anwohner hatten sich bereits vor Ankunft der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner mit Fluchthauben ins Freie.

Feuerwehrleute löschten das Feuer und belüfteten den Hausaufgang, da giftige Rauchgase durch das komplette Treppenhaus gezogen waren. Wohnungen seien nach Verletzten durchsucht worden. Die Feuerwehr war mit über 50 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, ein Fachkommissariat der Polizei wird nach den Löscharbeiten mit den Ermittlungen beginnen.

BMW geht in Steglitz in Flammen auf

Etwas später, gegen 3.10 Uhr, brannte in der Cranachstraße in Berlin-Steglitz ein weißer BMW. Die Feuerwehr löschte Polizeiangaben zufolge das brennende Fahrzeug. So konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Dennoch wurde der Wagen schwer beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Brände in Verbindung miteinander stehen, war zunächst nicht bekannt.

Morris Pudwell Der BMW nahm erheblichen Schaden.