Bei einem Unfall in Berlin-Tempelhof ist eine schwangere Frau von einem Rettungswagen erfasst und verletzt worden.

Wie die Polizei Berlin mitteilt, fuhr ein Rettungswagen eines freien Trägers während eines Einsatzes am Montagmorgen aus Richtung Alt-Tempelhof kommend in die Kreuzung Tempelhofer Damm, Ecke Albrechtstraße ein und kollidierte dort mit einer schwangeren Fahrradfahrerin, die von rechts kam.

Polizei Berlin: Schwangere Radfahrerin soll bei Rot gefahren sein

Die schwangere Radfahrerin soll laut Zeugen bei Rot in den Tempelhofer Damm eingebogen sein. Sie wurde offenbar von dem Außenspiegel des Rettungswagens erfasst. In Folge der Kollision erlitt die 33-Jährige schwere Verletzungen an Kopf und Schulter.

Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde auch das ungeborene Kind untersucht. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Berlin dauern an.