Eine Anwohnerin bemerkte heute Morgen in #Hennigsdorf (OHV) den Diebstahl des benachbarten Wohnmobils. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. So konnte das Gefährt bereits 45 Minuten später verweist in #Berlin Spandau gefunden werden. Neben einigen Schäden, fehlte das Navi.