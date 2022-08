In Berlin-Friedrichshain sind drei sogenannte Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des Holocausts beschädigt worden.

Die Steine in der Waldeyerstraße wurden in der Nacht oder am frühen Dienstagmorgen mit einer Substanz übergossen, die ausgehärtet nicht ohne größeren Aufwand entfernt werden kann, wie die Polizei mitteilte.

Anwohner hatten die Beschädigung der Steine bemerkt. Der Staatsschutz ermittelt. Anfang Juli hatten Unbekannte in Berlin-Weißensee drei Stolpersteine entwendet.