Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend von zehn Personen brutal überfallen worden. Einsatzkräfte der Berliner Polizei beobachteten den Angriff im Wedding, bei dem eine große Gruppe unvermittelt auf den auf der Prinz-Eugen-Straße laufenden jungen Mann losging. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als die Polizisten dazwischengingen, flüchteten die Angreifer. Zwei von ihnen konnten jedoch eingeholt und von den Einsatzkräften gefasst werden. Während der Heranwachsende mit zwei Stichverletzungen und Hämatomen am Oberkörper stationär in einem Krankenhaus verblieb, kamen die beiden Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam.

Dort wurden die Identitäten der Männer im Alter von 38 und 41 Jahren festgestellt. Anschließend konnten sie ihren Weg fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.