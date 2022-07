In Oberschöneweide haben Einsatzkräfte am Donnerstagabend eine Leiche aus dem Wasser geborgen. Wie Reporter von vor Ort berichten, entdeckten Passanten am Ufer der Spree an der Schnellerstraße in Oberschöneweide die leblose Person im Wasser treibend. Sie alarmierten Polizei und Feuerwehr.

Die eilig herbeigerufenen Kameraden konnten mit ihren Steckleitern offenbar nur noch den Leichnam eines wohl vollständig bekleideten Mannes bergen. Ein Notarzt stellte noch vor Ort den Tod fest, heißt es. Die Polizei ließ die Leiche mit der Gerichtsmedizin wenig später abfahren, so Zeugen. Die genauen Hintergründe werden nun ermittelt.