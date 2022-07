Am Mittwochmorgen ab 6 Uhr hat in Berlin eine große Razzia stattgefunden. Rund 80 Beamte der Polizei waren an vier Orten, unter anderem in einer Wohnung in der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain, im Einsatz. Sie stellten Waffen und eine wertvolle Geige aus dem 18. Jahrhundert sicher. Auch Elitepolizisten des SEK waren im Einsatz.

Insgesamt seien fünf Durchsuchungsbeschlüsse bei fünf Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 43 Jahren vollstreckt worden. Es sei um Tatvorwürfe wie Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung mit Waffen gegangen. „Der Einsatz war ein Erfolg, Beweismittel wurden sichergestellt“, so Polizeisprecherin Anja Dierschke gegenüber der B.Z.

Wertvolle Geige wurde in der Musikhochschule Hanns Eisler geklaut

Bei der sichergestellten Geige handelt es sich um ein historisches Instrument des Geigenbauers Nicolo Gagliano aus Neapel. Es sei mindestens 275.000 Euro wert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Geige sei im März 2019 in der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler in Mitte gestohlen worden – und für lediglich 200 Euro verkauft worden. Offensichtlich wusste der Verkäufer nicht, über welchen Schatz er verfügte. Einer der Verdächtigen und seine Mutter sollen in den Fall involviert sein.

Bei den Durchsuchungen seien auch mindestens ein Messer, ein Schlagstock, Drogen sowie ein Gerät zur Manipulation von Auto-Tachos beschlagnahmt worden, berichtet die B.Z. auf ihrer Website. Insgesamt soll es bei der Razzia um zwei Verfahren gegangen sein – eines davon befasse sich konkret mit der sichergestellten Geige. (mit dpa)