Polizei, Zoll und Ordnungsamt rückten am Freitag zu Kontrollen in Shisha-Bars und Lokalen aus. Dort trafen sie offenbar auf ein bekanntes Gesicht.

Razzia in Shisha-Bar: Clan-Boss in Berlin-Neukölln gesichtet

Polizei, Zoll und Ordnungsamt waren am Freitag in Neukölln im Einsatz.

Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt haben in der Nacht zum Freitag mehrere Shisha-Bars und Lokale in Berlin-Neukölln kontrolliert. Nach Informationen der Berliner Zeitung wurden bei den Razzias unter anderem illegaler Shisha-Tabak, E-Shishas sowie illegale Spielautomaten beschlagnahmt. Auch ein bekanntes Berliner Clan-Mitglied soll gesichtet worden sein.

Bei den Kontrollen in Cafés und Shisha-Bars, an denen üblicherweise auch Zoll und Steuerfahnder beteiligt sind, stellen die Beamten regelmäßig größere Mengen illegal vertriebener Tabakwaren sicher. Am Donnerstagabend wurden in einem Geschäft an der Sonnenallee über 1000 E-Shishas und Nachfüller für E-Shishas beschlagnahmt. Der Verkaufswert wird auf über 11.000 Euro geschätzt.

Auch in einem Lokal in der Leykestraße wurden die Einsatzkräfte fündig: Hier wurden rund 20 Kilo illegaler Shisha-Tabak beschlagnahmt. In einem Lokal in der Hermannstraße soll zudem ein bekannter Berliner Unterwelt-Boss gesichtet worden sein. Dort war den Angaben zufolge auch die Feuerwehr im Einsatz.