Die Polizei Brandenburg sucht mit einem Foto nach der 75-jährigen Olha Prychyshyna aus Eichwalde. Wie die Polizei mitteilt, ist die Ukrainerin als Kriegsflüchtling seit wenigen Wochen in Deutschland und wohnt seitdem in der Wohnung der Tochter am Schillerplatz in Eichwalde. Zuletzt wurde die Vermisste am Sonntag um 13 Uhr gesehen und ist seitdem verschwunden.

Die 75-Jährige ist durch die Kriegserlebnisse vermutlich traumatisiert sowie orientierungslos und befindet sich wahrscheinlich in einer hilflosen Situation. Die Vermisste trug zuletzt eine dunkle Hose, dunkle Turnschuhe, eine schwarze Jacke und ein gelbes Kopftuch. Sie ist etwa 150 Zentimeter groß, schlank und trägt kurze dunkle Haare.

Im Rahmen bisheriger Suchmaßnahmen konnte die Frau nicht gefunden werden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Mit Hinweisen kann sich an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Telefonnummer 033752700 oder den Polizeinotruf 110 gewendet werden. Auch auf dem Portal „Einen Hinweis geben“ können Informationen mit den Behörden geteilt werden.