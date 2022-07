Am Sonntag, 24. Juli, ereignete sich in Berlin-Steglitz ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 95-Jähriger gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto in der Grunewaldstraße in Richtung Paulsenstraße unterwegs gewesen. Dabei soll er das Fahrzeug einer bislang unbekannten Person überholt haben, kam beim Wiedereinscheren aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer des Wagens so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus verstarb. Seine 85 Jahre alte Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Polizei: Gibt es Zeugen, die ein Mercedes-Taxi gesehen haben?

Für die Verkehrsunfallaufnahme war die Grunewaldstraße zwischen Gritzner- und Paulsenstraße bis kurz vor 19 Uhr gesperrt. Davon war auch der Buslinienverkehr betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall sucht die Polizei Berlin nach Zeuginnen und Zeugen. Bei dem überholten Fahrzeug könnte es sich um ein Taxi (Mercedes, B-Klasse) gehandelt haben, teilt die Polizei Berlin in einer Pressemitteilung mit.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer kann Angaben zur Fahrweise des Fahrzeugführers vor dem Unfall machen?

Wer kann Angaben zu dem überholten Fahrzeug und/oder den Fahrzeugführenden machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen und hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer 030 4664-472800, per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.