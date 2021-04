Potsdam - Eine Straßenbahn ist am Dienstagabend in Potsdam entgleist. Wie ein Sprecher der Behörde in Brandenburg mitteilte, missachtete ein Taxifahrer die Vorfahrt der Bahn. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Straßenbahnfahrerin leicht am Knie verletzt, auch der 76-jährige Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen. Von den Fahrgästen wurde keiner verletzt. Die Heinrich-Mann-Allee wurde halbseitig gesperrt. Einsatzkräfte hoben die Bahn zurück in das Gleis.

Hier kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Die Person im PKW wurde verletzt und wird durch den #Rettungsdienst betreut.



In der entgleisten Tram wurde zum Glück niemand verletzt.



Es beginnen die Bergungsarbeiten. @ViP_Potsdam pic.twitter.com/20eh8Q9b7a — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) April 6, 2021