Die Feuerwehr Berlin musste am Donnerstagabend nach Prenzlauer Berg ausrücken. In der Wisbyer Straße brannte in der Paul-Gerhardt-Kirche der Altar, wie die Einsatzkräfte auf Twitter mitteilen. Die Feuerwehr löschte und belüftete die Kirche.

Verletzt wurde nach ersten Meldungen niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Paul-Gerhardt-Kirche ist eine evangelische Kirche und liegt direkt an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Pankow.

#Brand in #Prenzlauer_Berg. In der #Wisbyer_Str. brannte der Altar in einer Kirche. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr gelöscht werden. Zur Zeit laufen noch umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. Wir sind derzeit mit 30 Einsatzkräften vor Ort. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 20, 2022