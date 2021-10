Berlin - Ein Fußgänger ist am Dienstagabend bei einem schweren Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen nach soll ein Motorradfahrer den Fußgänger auf der Greifswalder Straße erfasst haben. Dabei sei das Unfallopfer so schwer verletzt worden, dass es noch am Unfallort starb.

Der Motorradfahrer habe einen Schock erlitten und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Verkehrsermittlungsdienst der Berliner Polizei soll stundenlang vor Ort zur Unfallursache ermittelt haben.

An dem Motorrad sei kaum Schaden entstanden. Die Polizei ermittelt nun, ob der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Weitere Details waren nicht bekannt.