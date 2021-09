Berlin - Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ist es am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr im zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie Zeugen berichten, rammte der Fahrer eines Seat einen VW-Transporter in der Greifswalder Straße vor der Straße Am Friedrichshain. Der Aufprall war so heftig, dass beide Autos massiv beschädigt wurden. Augenzeugen vor Ort berichten, dass die Unfallstelle einem Trümmerfeld glich.

Morris Pudwell Die Polizei und mehrere Krankenwagen waren am Unfallort im Einsatz.

Morris Pudwell Die Verletzten wurden vom medizinischen Personal versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Unfall drei Insassen verletzt. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts Näheres bekannt. Die Verletzten wurden am Unfallort von einem Notarzt und Sanitätern erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht, heißt es. Auch gab es einige Sachschäden: eine Haltestelle, eine Laterne, vor allem an den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt.