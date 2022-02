In Prenzlauer Berg hat ein Mann am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, flüchtete der Unfallverursacher anschließend vor den Beamten. Gegen 2.45 Uhr alarmierten Zeugen demnach die Polizei zur Kreuzung Lychener Straße/Stargarder Straße. Zuvor soll ein Polizeibeamter außer Dienst auf seinem Weg nach Hause, den Bus fahrend auf der Prenzlauer Allee festgestellt haben.

Hierbei soll der Polizeiobermeister auch gesehen haben, wie der Wagen unmittelbar vor ihm den Fahrstreifen wechselte, sodass der Polizist offenbar nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Anschließend fuhr der Fahrer des Busses in Schlangenlinien bis zu Lychener Straße, wobei er dabei auch eine rote Ampel missachtete, heißt es.

Der uniformierte Polizeibeamte soll neben dem Bus eingeparkt haben, ausgestiegen sein und den Mann aufgefordert haben, den Motor des VW auszuschalten und auszusteigen. Dies ignorierte dieser jedoch, parkte wieder aus, stieß dabei mit dem Bus gegen den Wagen des Polizisten und flüchtete, so die Polizei. Der Polizeiobermeister soll dem Flüchtenden mit seinem Auto gefolgt sein und weitere Unterstützungskräfte angefordert haben.

Hinzualarmierte Einsatzkräfte stellten nach ersten Informationen den Wagen kurz darauf auf der Danziger Straße fest, der auf seinem Weg dorthin eine weitere rote Ampel missachtete. Ein Passant entkam dabei nur knapp einem Zusammenstoß, so die Polizei. Mit ausgeschalteter Beleuchtung soll der Mann mit dem Bus über mehrere Straßen wieder auf die Prenzlauer Allee geflüchtet sein. Dort schaltete er zwar wieder die Fahrzeugbeleuchtung ein, fuhr jedoch in den Gegenverkehr, heißt es.

Polizei findet Drogen bei dem Flüchtigen

Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte offenbar gerade noch ausweichen. Auf der Kreuzung Prenzlauer Allee/Ostseestraße soll der noch Unbekannte unter erneuter Missachtung einer roten Ampel wieder auf die richtige Fahrbahn gewechselt haben und weiter auf die Prenzlauer Promenade geflüchtet sein. Wie die Polizei mitteilt, raste der Mann auf einen auf der Kreuzung Granitzstraße/Prenzlauer Promenade querstehenden Funkstreifenwagen mit unverminderter hoher Geschwindigkeit zu.

Die Besatzung wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, heißt es. Der Mann flüchtete offenbar weiter in Richtung A114, bis zur Abfahrt Pasewalker Straße. An der Straße Am feuchten Winkel soll der Mann mit dem Bus nach rechts abgebogen sein, die Kontrolle über den Wagen verloren haben, zu kippen gedroht haben und gegen eine Laterne geprallt sein.

Unterdessen gelang einer Besatzung eines Funkstreifenwagens, den Bus mit ihrem Einsatzfahrzeug zu blockieren, so die Polizei. Der Mann soll erneut beschleunigt haben, um dem Einsatzwagen auszuweichen, jedoch gegen die Fahrerseite des Wagens gestoßen sein, wodurch dieser sich um seine eigene Achse gedreht haben soll und offenbar stark beschädigt wurde.

Nur wenige Meter weiter stoppte die Besatzung eines weiteren Einsatzwagens jedoch den Bus und nahm den 45-Jährigen fest, heißt es. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte offenbar kleinere Mengen Drogen. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Festgenommenen nach eigenen Angaben in einen Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Im Anschluss brachten sie den Mann, da sie den Eindruck hatten, dass der 45-Jährige psychologische Betreuung benötigt, in ein Krankenhaus, in dem er einem zuständigen Arzt überstellt wurde, so die Polizeimitteilung. Eine Polizistin soll durch den Zusammenstoß mit dem Bus des 45-Jährigen leicht verletzt worden sein und ihren Dienst nicht mehr fortsetzen haben können. Der 45-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Nötigung, des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.