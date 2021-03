Berlin - In Berlin-Kreuzberg hat der Protest der linken Szene gegen die Räumung der linken Kiezkneipe „Meuterei“ begonnen. Bereits am frühen Morgen zog eine Demonstration mit rund 400 Teilnehmern vom Kottbusser Tor in Richtung Reichenberger Straße, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Kurz nach acht Uhr erschien die Gerichtsvollzieherin, um den Schlüssel abzuholen und an den Eigentümer zu übergeben. „Die Räumung des Objektes ist plangemäß verlaufen“, sagte Sprecherin Anja Dierschke. Größere Zwischenfälle gab es demnach nicht.

Um 8.30 Uhr etwa war er da - dieser Moment, als Berlin wieder ein Stück Kiezkultur verloren hat. Ein linksalternativer Treffpunkt weniger. Nachdem in Neukölln im August 2020 die linke Kneipe „Syndikat“ nach 35 Jahren geräumt wurde, ist nun eine weiterer linksalternativer Treffpunkt Geschichte. Bei einem Blick ins Innere der „Meuterei“ wirkte das Lokal kurz nach der Räumung wie ein tristes Stillleben. Keine Anzeichen von hartnäckigem Widerstand oder für errichtete Barrikaden.

Die Kneipe wurde vorher so gut wie leer geräumt. Nur zwei Barhocker, ein Aschenbecher mit Selbstgedrehten auf dem Tresen und eine Flasche mit Mundspülung blieben wie Requisiten zurück. Ein letzter Gruß an den Eigentümer wurde auf eine Wand gesprüht: „nenadic ist 1 Schwein“.

„Meuterei“- Betreiber sind wütend über die Zerstörung der Kiezkultur

Die Betreiber der „Meuterei“ teilten kurz darauf mit, dass ihre Räume um 8:18 Uhr mit „einem massiven Bulleneinsatz entrissen“ wurden. „Wir sind wütend. Wütend darüber, dass über Jahre aufgebaute rebellische & solidarische Kiezkultur immer wieder zerstört wird“, heißt es in der Mitteilung. Verantwortlich dafür seien Polizei, Investoren, Justiz und Politik. Lebens- und Wohnräume in Berlin würden gezielt für Profite zerstört werden. Der „Berliner Charme“, womit die Stadt beworben wird, sei von Menschen geprägt worden, die nun verdrängt werden, so die „Meuterei“-Betreiber.

Sie kündigen an, ihre Arbeit auch ohne die nötigen Räume weiterführen zu wollen. Für den Abend wollen sie sich mit Sympathisanten mobilisieren und auf die Straße gehen. Im Internet rufen sie dazu auf, sich um 19 Uhr vor dem Mauerpark in Prenzlauer Berg zu treffen.

Räumung löste Großeinsatz mit 1100 Polizisten aus

Die Räumung hatte bereits im Vorfeld für zahlreiche Proteste und Aktionen ausgelöst. Rund 1100 Beamte waren im Einsatz, schon am Mittwoch wurden die angrenzenden Straßen in einen Sperrbezirk verwandelt. „Es laufen Maßnahmen“, sagte ein Polizeisprecher, der sein Statement kurz unterbrechen musste, als in etwa 100 Metern Entfernung ein lauter Knall ertönte.

Mithilfe von 1100 Polizisten wurde heute Morgen in Berlin die Kneipe „Meuterei" geräumt. Wir sind sowas von sauer! Wir haben dort viele tolle Nächte verbracht🤬🤬🤬 @KeineBeute #meutereibleibt #b2503 pic.twitter.com/f5dH6vaLxZ — ★ZSK★ (@ZSKberlin) March 25, 2021

Dort, an einer Kreuzung, standen die Demonstranten, die solidarischen Meuterer, die aus der Entfernung zusehen mussten, wie ein weiterer Ort der linken Szene geräumt wurde und wie zunächst zwei Personen aus der Kneipe herausgeführt wurden. Viele Demonstranten trugen Corona-Schutzmasken. Sie waren schwarz gekleidet und riefen Slogans wie „Kneipen denen, die darin saufen“. Der Einsatzleiter sagte: „Nicht spektakulär, die Geschichte.“ Auch die Nachbarn beteiligten sich an der Demonstration, sie schlugen mit Kellen und Pfannen auf die Fensterbänke. Zudem sind die Linken-Politiker Hakan Taş und Pascal Meiser vor Ort.

Brandanschläge: Autos in mehreren Berliner Bezirken angezündet

Bereits in Nacht brannten laut Polizei acht Autos an vier Orten: in Mitte, Prenzlauer Berg, Lichtenberg und Reinickendorf. Vor dem Ordnungsamt Reinickendorf brannten Reifen, die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Ein Zusammenhang mit den linken Protesten werde geprüft, ein Bekennerschreiber gebe es noch nicht. Wie die Polizei bei Twitter schrieb, waren es hochwertige Autos. Das Landeskriminalamt ermittle. Laut Polizei wurden drei Verdächtige im Zusammenhang mit den in Brand gesetzten Autos in Mitte festgenommen.

Heute früh konnten Kolleg. unserer 31. EHu drei Verdächtige im Zusammenhang mit einer politisch motivierten Sachbeschädigung im Nahbereich eines der in Brand gesetzten Autos in #Mitte festnehmen und Beweismittel bei ihnen beschlagnahmen.#b2503 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 25, 2021

Seit Mittwochnachmittag hat die Polizei eine Sperrzone um die Kneipe eingerichtet und Absperrgitter aufgestellt, um Blockade-Aktionen zu verhindern. Aktivisten der Initiative „Rigaer94“ teilten bereits am Mittwoch die geplanten Aktionen am Tag der Räumung per Twitter mit. Auch die Polizei sprach von mehreren Versammlungen und der Zündung von Nebeltöpfen und anderer Pyrotechnik auf Seite der Demonstranten.

Bereits am Dienstagabend demonstrierten Menschen mit einem Protestmarsch von der Kneipe zum besetzten Haus in der Rigaer Straße 94 gegen die Räumung. Die Stimmung war aufgeheizt und aggressiv. Demonstranten schossen Raketen ab und zündeten bengalisches Feuer und Böller. Die Polizei nahm sieben Verdächtige fest. Es gab insgesamt 22 Strafanzeigen wegen Widerstandshandlungen, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung und versuchte gefährlich Körperverletzung.

Räumung der #Meuterei zum Desaster machen:

> 6 Uhr Fahrrad-Demo von der Potse

> 6 Uhr Demo vom Herrfurthplatz zur Meute

> 6 Uhr Kundgebung 1) Bersarinplatz, 2) Warschauer/ Revaler. 3) vor der Köpi



Räumung der #Meuterei zum Desaster machen:

> 6 Uhr Fahrrad-Demo von der Potse

> 6 Uhr Demo vom Herrfurthplatz zur Meute

> 6 Uhr Kundgebung 1) Bersarinplatz, 2) Warschauer/ Revaler. 3) vor der Köpi

Ab 19Uhr TagX-#Interkiezionale Demo, Startpunkt wird noch veröffentlicht! pic.twitter.com/2p4Ay5aosl — rigaer94 (@rigaer94) March 24, 2021

Polizei errichtet Sperrzone um Kneipe

Nach Angaben einer Sprecherin waren für Donnerstag zwölf Demonstrationen angemeldet. Vor der Kneipe in der Reichenberger Straße war die Lage am frühen Morgen ruhig. Nur wenige Demonstranten waren dort auf der Straße zu sehen. Die Polizei hatte Spezialgeräte für die Räumung dabei und war auch auf dem Dach des Nachbarhauses im Einsatz.

Im Internet waren „dezentrale Widerstandsaktionen“ der linken Szene im ganzen Stadtgebiet angekündigt. 15 bis 20 Leute hätten unter anderem versucht, am Kottbusser Tor ein Transparent auf der Straße auszurollen. Die Aktion wurde von der Polizei gestoppt.

Um kurz nach 8 Uhr haben unsere Kolleg. die Gerichtsvollzieherin in das Gebäude begleitet, in dem sich die Szenelokalität befindet. #b2503 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 25, 2021

Im Frühjahr wird in Berlin mit weiteren Auseinandersetzungen um Symbole der linken und linksradikalen Szene gerechnet. Im April könnte die Auseinandersetzung um das besetzte Haus „Rigaer 94“ in Friedrichshain eskalieren. Dann naht schon der 1. Mai mit Ankündigungen von Protesten in Kreuzberg.