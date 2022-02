Mit 108 Kilometern pro Stunde statt dem erlaubten Tempo 50 ist ein Mann mit seinem Auto durch Berlin-Spandau gefahren. Die Polizei stoppte den Raser am Sonntag, wie am Montag bei Twitter mitgeteilt wurde. Auf den Mann kommen eine Geldstrafe von 560 Euro, zwei Monate Führerscheinentzug sowie Punkte in Flensburg zu.

Mit 108 km/h statt erlaubten 50 km/h war gestern ein #Raser in #Spandau unterwegs, als unser #Verkehrsdienst auf ihn aufmerksam wurde.



Und jetzt:

➡️560€ weniger

➡️2 Monate Lappen weg

➡️2 #Flenspunkte gewonnen



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz