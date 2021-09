Kriminalität in Berlin

:

Raub in Schöneberg: Berliner Polizei sucht diesen gewalttätigen Mann

Der abgebildete Mann soll am 19. Mai in der Motzstraße in Berlin eine 58-Jährige zu Boden gestoßen haben. Als Passanten ihn verfolgten, zog er ein Messer.

Artikel anhören