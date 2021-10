Berlin - Mehrere Ermittlungsbehörden haben in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Neukölln dubiose Geschäfte in Cafés, Shisha-Bars und Spätis aufgedeckt. Die Razzia richtete sich insbesondere gegen die Clan-Kriminalität, bestätigte eine Polizeisprecherin. Nach Informationen der Berliner Zeitung sollen sich die Ermittlungen auch gegen einige Betreiber richten, die mit der arabischstämmigen Großfamilie R. Geschäfte machen.

Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Polizei, des Ordnungs-, Hauptzoll- und Finanzamtes durchsuchten zwischen 20.30 Uhr und 2.15 Uhr sechs Lokale in drei Straßen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 40 Personen überprüft, nicht versteuerter Tabak, Waffen und Drogen beschlagnahmt sowie mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz geahndet.

Drogensüchtiger versucht, Heroin in der Toilette runterzuspülen

In der Donaustraße wurden zwei Lokale kontrolliert. In einem fanden die Beamten ein Messer, das dem Waffengesetz unterliegt, sowie Drogen. Der Süchtige habe noch versucht, das Heroin in der Toilette runterzuspülen. Doch die Tüte sei neben das Porzellan gefallen und habe gesichert werden können, hieß es vor Ort. In dem anderen Lokal wurden zwei illegale Spielautomaten sichergestellt. Außerdem wurden Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz festgestellt, so die Polizeisprecherin.

In der Harzer Straße dursuchten die Einsatzkräfte ebenfalls zwei Bars. Dabei seien laut Polizei an einer Adresse Cannabis und ein umgebauter Elektroschocker gefunden worden, der als Taschenlampe getarnt war. Es habe diverse Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz gegeben. Einer der beiden Läden wurde von der Polizei versiegelt. Bei einer weiteren Durchsuchung in der Schierker Straße wurden Verstöße gegen das Gaststättengesetz festgestellt, so die Polizei.

Gegen die Betreiber eines bekannten Spätshops an der Wildenbruchstraße, die zum Clan R. aus Neukölln gehören sollen, wird ebenfalls ermittelt. Dort wurden unter anderem Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz und gegen das Gesetz über das Kreditwesen registriert.

Linke-Politikerin will Razzien gegen Clans stoppen

Die Linke-Politikerin Sarah Nagel hält derartige Razzien gegen Clan-Mitglieder für stigmatisierend und will diese deshalb in Zukunft verhindern. Die 36-Jährige wird künftig für das Ordnungsamt zuständig sein. Der B.Z. sagte sie: „Wenn gewöhnliche Gewerbekontrollen ohne Not zu Razzien aufgeblasen werden, entsteht der Eindruck, dass es hier vor allem um Publicity geht.“

Entsetzt zeigte sich der Neuköllner CDU-Kreisvorsitzende Falko Liecke. Er sagte der Welt: „Jetzt haben wir eine von Ideologie geprägte Amtsführung. Das ist genau das falsche Signal an die Bevölkerung. Das geht gar nicht.“ Das sei ein Rückschlag beim Kampf gegen kriminelle Strukturen, so Liecke.

Berlin: Seit Januar 240 Einsätze gegen Clan-Kriminalität

Seit Januar hat es nach Angaben des Berliner Innensenators Andreas Geisel knapp 240 Einsätze gegen Clans in Berlin gegeben. „Wir müssen klarmachen, dass in dieser Stadt Regeln gelten“, sagte Geisel der B.Z. Er räumt aber auch Fehler im Vorgehen gegen kriminelle Clans ein: „Wir haben in den vergangenen Jahren womöglich zu oft Zweifel daran zugelassen, dass wir gewillt sind, diese Regeln durchzusetzen.“