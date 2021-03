Berlin - Ein Großaufgebot der Polizei hat am Freitag in Berlin und Brandenburg sieben Durchsuchungsbeschlüsse gegen mutmaßliche Einbrecher und Betrüger vollstreckt. Allein in der Hauptstadt waren 80 Beamte, darunter mehrere Spezialeinheiten, ab 6 Uhr morgens im Einsatz. SEK-Beamte stürmten unter anderem ein Grundstück an der Schönefelder Chaussee im Treptower Ortsteil Altglienicke. Insgesamt wurden am Vormittag fünf Objekte in Berlin und zwei im brandenburgischen Schwedt durchsucht.

Der großangelegte Einsatz richtet sich nach Angaben der Polizei gegen eine organisierte Bande. Die vier Männer und eine Frau im Alter von 23 bis 43 Jahren sollen für eine Serie von Wohnungseinbrüchen verantwortlich sein, hieß es. Außerdem wird gegen die fünf Tatverdächtigen wegen Warenkreditbetrugs ermittelt. Sie sollen unter falsche Namen teure Produkte im Internet bestellt haben, um sich selbst zu bereichern. Die Einsatzkräfte hätten zum Teil den ganzen Vormittag Beweismittel gesichert. In Altglienicke durchsuchten die Beamten auch einen Schuppen. Auch Sprengstoffspezialisten sollen beteiligt gewesen sein. Haftbefehle wurden der Polizei zufolge nicht vollstreckt.

Zwei Verdächtige bei Razzia in Berlin festgenommen

„Wir haben aber zwei Verdächtige festgenommen, da sich während den Durchsuchungen der Verdacht gegen sie verdichtete“, erklärte Polizeisprecherin Anja Dierschke der Berliner Zeitung auf Anfrage. Die gesicherten Beweismittel müssen nun ausgewertet werden. Für welche konkreten Einbrüche und Betrugstaten die Bande verantwortlich sein soll, teilte die Sprecherin nicht mit.