Berlin - Die Polizei Berlin ist am frühen Donnerstagmorgen zu einer groß angelegten Razzia in mehrere Berliner Bezirke ausgerückt. Es geht dem Vernehmen nach um radikale Islamisten. Diese werden dem Umfeld der radikalislamistischen Terrororganisation IS zugeordnet. Die Polizei teilte gegen 6.40 Uhr mit, es gehe bei den Maßnahmen um „die polizeiliche Unterstützung der Durchsetzung einer Verbotsverfügung “.

Nach Informationen der Berliner Zeitung sollen Hunderte Beamte im Einsatz sein. Die Verbotsverfügung soll sich demnach gegen einen türkisch-arabischen Verein richten, bei dem die Behörden von einer IS-Nähe ausgehen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport geht es konkret um die Jihad-salafistische Vereinigung Jama‘atu Berlin alias Tauhid Berlin.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport verbietet die Jihad-salafistische Vereinigung Jama‘atu Berlin alias Tauhid Berlin. Einsatz in Berlin und Brandenburg durch @polizeiberlin und @PolizeiBB und @bpol_b PK um 9 Uhr mit @derInnensenator in der Klosterstraße. — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) February 25, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Polizeieinsätze in Moabit, Neukölln, Wedding und Tiergarten

Einer der Köpfe hinter Jamaatu Berlin ist nach Informationen der Behörden der Salafist Jarrah B., der auch als Abu Umar auftritt. Er und weitere Personen aus seinem direkten Umfeld hatten unter anderem am Potsdamer Platz und an anderen öffentlichen Orten Exemplare des Koran verschenkt. So wollten sie neue Mitglieder für die radikal-islamische Szene werben.

Ein Schwerpunkt der Razzia soll im Märkischen Viertel liegen. Offenbar ist die Polizei Berlin in dem Zusammenhang auch in der Siemensstraße am S-Bahnhof Beusselstraße in Moabit, in Neukölln, Wedding und Tiergarten im Einsatz. Auch in Brandenburg sollen Polizisten im Zusammenhang mit der Verbotsverfügung Maßnahmen durchführen.

Polizeigewerkschaft fordert Ausbau der Telekommunikationsüberwachung

Der Senator für Inneres und Sport Andreas Geisel und Innenstaatssekretär Torsten Akmann haben für den frühen Vormittag am Donnerstag eine Pressekonferenz angekündigt. Hier wollen sie weitere Informationenüber das aktuelle Verbotsverfahren mitteilen.

Der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Norbert Cioma, sagte am Donnerstag: „„Wir begrüßen die heute laufenden Maßnahmen und danken den Einsatzkräften, die mit ihrem professionellen Einsatz die Sicherheit dieser Stadt wahren. Berlin steht nach wie vor im Fokus des internationalen Terrorismus, weshalb es wichtig ist, entschlossen jegliches extremistisches Potenzial im Keim zu ersticken.“

Auch deshalb könne sich „die Politik nicht weiter dagegen sperren, Möglichkeiten zur Quellen-TKÜ (Telekommunikationsüberwachung, Anm. d. Red.) zu schaffen. Wir sollten Schwerstkriminellen und Terroristen die Chance nehmen, über Messengerdienste außerhalb des Radars der Sicherheitsbehörden zu kommunizieren und Netzwerke aufzubauen“.