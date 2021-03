Berlin - Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben am Dienstagmorgen Türen von verdächtigen Drogendealern in Berlin aufgebrochen. Insgesamt hatten 200 Ermittler den ganzen Vormittag über vierzehn Wohnungen durchsucht und sechs Menschen verhaftet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird den Tatverdächtigen organisierter Handel mit Drogen vorgeworfen. Konkret handele es sich um derzeit dreizehn Tatverdächtige unterschiedlicher Herkunft. Die Personen sollen zwischen 23 und 45 Jahren alt sein.

Die Beschuldigten sollen einen Kokain-Lieferdienst betrieben und dadurch „erhebliche Vermögenswerte“ erzielt haben, so die Polizei. Die Gesamtsumme, die die fünf Hauptbeschuldigten eingenommen haben sollen, beläuft sich laut Polizei auf 478.000 Euro. Insgesamt sollen über 2.200 Kokainverkäufe durch den Lieferdienst erfolgt sein, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit. Die Durchsuchungen wurden offenbar vom SEK unterstützt. Es sollen bereits umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden sein.

Foto: Polizei Berlin Ein Spürhund sucht in einer Wohnung nach Drogen.

Jagd nach Drogenbanden: GdP fordert neue Technik

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin hatte den großangelegten Einsatz am Dienstagmorgen begrüßt. „Beim heutigen Einsatz wegen Koks-Taxis sieht man beispielhaft, wie Banden zunehmend internationaler agieren und mobiler operieren. So werden immer mehr Netzwerke und Geschäfte via Messengerdienste organisiert“, erklärte GdP-Landeschef Norbert Cioma. Um den Drogenbanden auf der Spur zu bleiben, sollten die Sicherheitsbehörden die technischen Möglichkeiten auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen, forderte Cioma.