Berlin - Bundespolizisten gehen seit dem Morgengrauen gegen eine Menschenschleuser-Bande vor. Rund 160 Beamte sind im Einsatz. Nach Angaben von Ermittlern werden in Berlin-Lichtenberg und Marzahn insgesamt sechs Objekte durchsucht, hauptsächlich Wohnungen. Der RBB berichtet, dass unter anderem ein Wohnungsbordell in einem Hochhaus in der Landsberger Allee und ein Massagesalon gegenüber dem Lichtenberger Rathaus betroffen seien. Auch in Hamburg und in Schleswig-Holstein werden je eine Wohnung durchsucht. Der Bande wird vorgeworfen, illegal Vietnamesen nach Deutschland gebracht zu haben.

Hauptbeschuldigte ist eine einschlägig vorbestrafte 43-jährige Vietnamesin. Gegen sie wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Laut RBB seien mindestens zwei sehr junge über Polen eingeschleuste Vietnamesinnen festgehalten und als Prostituierte missbraucht worden. Als Lohn hätten sie nur Essen und Trinken bekommen, heißt es. Die Freier hätten 50 Euro gezahlt. Die Hauptverdächtige soll laut RBB auch in die Vermittlung von Scheinvaterschaften verwickelt sein.

Arbeitsausbeutung, Zwangsprostitution und Drogenhandel

Professionelle Schleuser aus Vietnam bringen bereits seit Jahren Landsleute illegal nach Deutschland, um sie auszubeuten. Das Geschäft ist straff organisiert. Es geht um Arbeitsausbeutung, Zwangsprostitution und Drogenhandel. Betroffene müssen ihre Reisen selbst zahlen und ihre Schulden bei den Schleusern dann in Deutschland abarbeiten.

Foto: dpa/Paul Zinken Polizisten gehen während der Razzia in Berlin-Lichtenberg in ein Wohnhaus.