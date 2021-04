Berlin - Internationalen Drogenfahndern ist in Berlin ein Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandelt gelungen. Am Mittwoch haben 400 Einsatzkräfte der Polizei und des Zahlfahndungsamtes Berlin-Brandenburg über 30 Wohnungen und Büros im Stadtgebiet durchsucht. Spezialeinsatzkommandos der Polizei, die GSG9 und die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll unterstützen die Beamten dabei.

Es wurden Haftbefehle vollstreckt und es gab mehrere Festnahmen. „Wie viele können wir aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen. Aber die Zahlen der Festnahmen liegen im zweistelligen Bereich“, sagte Christian Lanninger, Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg, der Berliner Zeitung.

Foto: dpa/Paul Zinken Auch Spezialkräfte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg waren im Einsatz. Ein Spürhund suchte nach Drogen.

Am Vormittag wurden unter anderem Geschäftsräume in Berlin-Lichtenberg gestürmt. Es wurden mehrere Wohnungen an der Herzbergstraße, Ecke Siegfriedstraße durchsucht. Hintergrund der großangelegten Razzia ist der Schmuggel von mehreren hundert Kilogramm Rauschgift aus den Niederlanden. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift hatte unter Federführung der Staatsanwaltschaft Aachen drei Jahre lang gegen eine vietnamesische Bande ermittelt.

Dabei wurden auch immer mal wieder größere Mengen als Beweismittel sichergestellt. „Da war ein großer, bunter Strauß an Drogen dabei. Also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann“, erklärte Lanninger. Mit dem Einsatz am heutigen Mittwoch in Berlin soll das Verfahren nun ein Ende finden, so der Sprecher.

Bereits am Dienstag hatte es im Berliner Stadtgebiet Durchsuchungen gegeben. Dabei seien ebenfalls mehrere Haftbefehle vollstreckt und Drogen gefunden worden. Dieser Einsatz richtete sich allerdings gegen eine deutsche Drogenbande, hieß es.