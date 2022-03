Eine Bande von Betrügern soll in Berlin mehrere Millionen Euro vom Staat ergaunert haben. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Corona-Teststationen im gesamten Berliner Stadtgebiet betrieben und deutlich mehr Tests beim Staat abgerechnet zu haben als durchgeführt wurden. Die Polizei rückte laut einem Bericht der Zeitung B.Z. am Donnerstag zu Durchsuchungen in Teststellen und Wohnungen von Verdächtigen an. Bei der Aktion in mehreren Berliner Bezirken gab es offenbar Festnahmen.

