Im Berliner Bezirk Spandau haben die Polizei, das Bezirksamt, die Steuerfahndung und der Zoll am Dienstag verschiedene Lokale bis in die späten Abendstunden hinein kontrolliert. Wie Einsatzkräfte berichten, wurden Verstöße gegen die die Gaststätten-Verordnung und steuerliche Vergehen festgestellt. Die Einsatzkräfte der Polizei überprüften unter anderem eine Bar in der Zeppelinstraße in Spandau.

