Berlin - Die Polizei Berlin hat zusammen mit dem Zoll in der Nacht zu Samstag mehrere Bars und Cafés in Berlin-Gesundbrunnen kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten in einem Fall illegales Glücksspiel, wie Reporter von vor Ort berichten. In mehreren Lokalen wurden von den Beamten Verstöße gegen die Hygieneauflage erkannt. In einem Fall soll es deswegen zu einer Lokalschließung gekommen sein. In mehreren Bars schenkten die Betreiber nach ersten Informationen offenbar unerlaubt Alkohol aus und verstießen so gegen das Jugendschutzgesetz.

Zudem sollen die Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls Bargeld gepfändet haben, wie Reporter berichten. Auch gepantschter Tabak soll entdeckt worden sein. Warum die Razzia in Gesundbrunnen stattfand, ist noch unklar. Die Polizei Berlin wird sich im Laufe des Tages zu dem Einsatz äußern.