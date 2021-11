Berlin - Die Polizei Berlin und das Ordnungsamt haben bei einem erneuten Schwerpunkteinsatz im Bezirk Neukölln mehrere Lokale durchsucht. Bei der achtstündigen Razzia wurden 35 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, zehn Straftaten und mehrere Ordnungswidrigkeiten festgesellt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es wurden Drogen, Waffen und auffällig viel Bargeld gefunden.

Dutzende Einsatzkräfte hatten am Donnerstag von 16 Uhr bis Mitternacht sieben Bars, Cafés und Kneipen an der Sonnenallee, der Braunschweiger und Schierker Straße kontrolliert. Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) hatte die Razzia begleitet. Erst Ende Oktober hatten die Berliner Sicherheitsbehörden im Norden Neuköllns illegale Machenschaften in Shisha-Bars und Spätis aufzudecken versucht. Dabei richteten sich die Ermittlungen auch gegen einige Betreiber, die mit arabischstämmigen Großfamilien Geschäfte machen sollen.

Polizei findet Minderjährige, Drogen und Tilidin-Tabletten in Bars

Regelmäßige Einsätze dieser Art sollen Kriminelle abschrecken und für mehr Sicherheit sorgen. Zudem würden die Zustände und Hygienekonzepte genauer untersucht, nachdem es in der Vergangenheit in Neuköllner Lokalen immer wieder Probleme gegeben hatte. Tatsächlich konnte die Polizei auch diesmal wieder Verstöße gegen die Gewerbeverordnung und Urkundenfälschungen aufdecken. Außerdem wurde vereinzelt gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen, weil sich Minderjährige am späten Abend in Bars aufhielten, so der Polizeisprecher. Es wurden Tilidin-Tabletten, Cannabis und mutmaßlich Kokain gefunden.

Es gab zahlreiche Verstöße gegen die 2G- und 3G-Regeln. Einige Betreiber hatten zudem keine Anwesenheitslisten geführt, hieß es. In einem Laden an der Sonnenallee wurde ein Mann überprüft, der eine auffällig hohe Bargeldsumme dabei hatte. Nach Informationen der Berliner Zeitung wurden knapp 50.000 Euro sichergestellt, weil der Mann nicht sagen konnte, woher er das Geld stammt. Ein Lokal an der Schierker Straße wurde aufgrund zahlreicher Verstöße geschlossen. Zwei Drogendealer wurden vor den Geschäften durch Zivilpolizisten festgenommen. Anwohner klatschten daraufhin Beifall.

Will Linke-Politikerin Nagel Razzien gegen Clans in Neukölln stoppen?

Sarah Nagel, Linke-Kandidatin für das Amt der Ordnungsstadträtin in Berlin-Neukölln, will für Gewerbekontrollen in ihrem Bezirk eine neue Vorgehensweise. „Unser Ziel ist, dass man diese Gewerbekontrollen einfach anders gestaltet. Sie können tagsüber stattfinden und erst einmal ohne Polizei und auf eine respektvolle Art und Weise“, sagte Nagel im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung nd.Der Tag.

Nagel hält derartige Razzien gegen Clan-Mitglieder für stigmatisierend und will diese deshalb in Zukunft verhindern. Die 36-Jährige wird künftig für das Ordnungsamt im Bezirk zuständig sein. Der B.Z. sagte sie: „Wenn gewöhnliche Gewerbekontrollen ohne Not zu Razzien aufgeblasen werden, entsteht der Eindruck, dass es hier vor allem um Publicity geht.“