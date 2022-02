Die Berliner Polizei, der Zoll und das Bezirksamt haben am Dienstagabend in Schöneberg mehrere Bars und Lokale durchsucht. Die Ermittler wollten Hinweise auf Clankriminalität sowie die Einhaltung der Corona-Hygieneauflagen überprüfen. Drei Shisha-Bars und zwei Lokale wurden kontrolliert, wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte. Ein Lokal und eine Shisha-Bar wurden von den Beamten geschlossen.

Eine Shisha-Bar in der Bayreuther Straße hätte wegen Bauarbeiten im Gebäude gar nicht öffnen dürfen und wurde daraufhin wieder dichtgemacht, hieß es. In einem Lokal in der Hauptstraße stellte die Polizei einen illegalen Glücksspielautomaten sicher. Daraufhin schlossen die Einsatzkräfte auch diese Bar. Wie Augenzeugen berichten, soll es während des Einsatzes zu Auseinandersetzungen zwischen Beamten und einigen Gästen gekommen sein. Letzteres bestätigte der Polizeisprecher allerdings nicht.