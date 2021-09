Berlin - In einer Autowerkstatt in Berlin-Reinickendorf hat es am Samstagmorgen auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern aus noch unbekannter Ursache gebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer in der Ollenhauerstraße nicht verletzt, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Die Brandstelle soll schwer zugänglich gewesen sein. Die Feuerwehr war mit 75 Kräften im Einsatz. Es sei gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern, hieß es. Nach fast zwei Stunden war das Feuer gelöscht.

#Update

Es brannte eine ca. 300 qm große Kfz-Werkstatt. Wir löschten den Brand und konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Es waren 75 Einsatzkräfte tätig. Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu Schaden. Die #Ollenhauerstraße ist wieder frei @VIZ_Berlin.#EstuK pic.twitter.com/Kx7oqBn2iH — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 18, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz