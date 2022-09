Ein Elfjähriger ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf schwer am Fuß verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Berliner Polizei lief das Kind gegen 20 Uhr zwischen den am Straßenrand geparkten Autos auf die Fahrbahn der Finsterwalder Straße. Dabei wurde der Junge vom Auto eines 21-Jährigen erfasst.

Das Kind stürzte daraufhin zu Boden und brach sich das Sprunggelenk. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte sich der unverletzt gebliebene Autofahrer um den Elfjährigen, so die Polizei. Das Kind wurde wenig später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Eltern des Jungen seien informiert worden.