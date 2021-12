Berlin - Wegen eines Kellerbrandes ist ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf geräumt worden. Die Feuerwehr sei mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort, sagte ein Sprecher am frühen Freitagnachmittag. Mieter des achtstöckigen Hauses in der Auguste-Viktoria-Allee seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

#Brand in #Reinickendorf

In der Auguste-Viktoria-Allee brennt es in einem Keller. Die Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir sind mit 73 Einsatzkräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2021