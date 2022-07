Ein Fünfjähriger ist nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Prenzlauer Berg im Krankenhaus gestorben.

Der Junge sei am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad unvermittelt auf die Gudvanger Straße gefahren und von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Trotz einer Notoperation erlag der Fünfjährige am Freitagmorgen seinen Verletzungen.