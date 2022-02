Bei einem Rettungseinsatz in Berlin-Marienfelde wurden Notfallsanitäter und ein Notarzt angegriffen. Die Einsatzkräfte einer Hilfsorganisation waren in der Nacht zum Samstag wegen einer „hilflosen Person“ zu einem Wohnhaus an der Wehnertstraße alarmiert worden. Als die Retter vor dem Einfamilienhaus eintrafen, führte eine Frau sie zu dem vermeintlich schwer verletzten Patienten. Dieser habe zunächst nicht ansprechbar im Bett gelegen, erklärten Einsatzkräfte.

Bei dem Versuch, den Mann aufzuwecken, sei die Situation plötzlich eskaliert. Der Patient sei aus dem Bett gesprungen und habe die Rettungskräfte attackiert. Laut Zeugen soll er versucht haben, den Notarzt zu würgen und die Notfallsanitäter mit einer Flasche zu schlagen. Zudem habe der unberechenbare Mann bei seinem Wutanfall medizinische Ausrüstung beschädigt.

Die Einsatzkräfte brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Polizei, die den aggressiven Mann vorläufig festnahm. Es werde nun geprüft, warum er derart aggressiv wurde. Polizei und Feuerwehr wollen sich zu dem Fall im Laufe des Tages noch einmal konkreter äußern.