Berlin - In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain hat ein Müllcontainer gebrannt. Der Wagen der alarmierten Einsatzkräfte ist mit Steinen beworfen worden. Daher sei der Einsatz vorerst abgebrochen worden, heißt es. Die Polizei musste mit Schutzschilden anrücken, so dass die Feuerwehrleute den Brand dann doch löschen konnten. Es habe keine Verletzten gegeben.

Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft, verurteilt den Angriff gegen die Feuerwehr scharf: „Dass an der Rigaer Straße ohne Rücksicht auf Verluste ganz gern Menschen mit Steinen beworfen werden und wahllos Sachen beschädigt werden, dürfte keinen überraschen. Dennoch ist es ein Armutszeugnis für unseren demokratischen Rechtsstaat, wenn Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit um die eigene Sicherheit und Gesundheit fürchten müssen, weil sie während eines Einsatzes angegriffen werden.“

Jendro lobte außerdem die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr: „Die Nacht zeigt den Verfassungsfeinden aber auch sehr deutlich, dass Polizei und Feuerwehr gemeinsam für die Menschen dieser Stadt da sind, sich voll aufeinander verlassen können und im Notfall auch füreinander einspringen.“

Bei einem in dem Rigaer Straße besetzten Haus, dem „Rigaer 94“, steht nach mehreren Gerichtsentscheidungen und Auseinandersetzungen zwischen Senat und Bezirk ebenfalls ein wichtiger Termin an: Am 17. Juni soll dort der Brandschutz durch einen Sachverständigen und Vertreter des Eigentümers überprüft werden. Sollten sich die Bewohner wie angekündigt dagegen wehren, müsste die Polizei die Begehung durchsetzen. Es geht aber nicht um eine Räumung.