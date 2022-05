Zu einer möglichen Körperverletzung in der Nacht auf Sonntag (21. Mai) sucht die Polizei Berlin nach der Angegriffenen sowie nach Zeugen der Tat. Das gab die Berliner Polizei am Mittwoch bekannt. Zwei bislang unbekannte Zeugen hatten gegen 1.35 Uhr von einer Telefonsäule aus die Polizei zum S-Bahnhof Hackescher Markt alarmiert. Sie teilten mit, dass dort ein Mann auf eine junge Frau eingeschlagen haben soll und beschrieben den mutmaßlichen Schläger.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten zwar den 25-jährigen Tatverdächtigen fest, jedoch nicht die angegriffene Frau und die Zeugen. Den mutmaßlichen Täter beschrieben die Zeugen wie folgt: schlanke Gestalt, markante komplett weiße Bekleidung, Basecap, dunkle Haare mit Rasterlocken.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer wurde am Samstag, den 21. Mai 2022, zwischen 1 Uhr und 1.40 Uhr von dem namentlich hier bekannten Mann in weißer Bekleidung am Hackeschen Markt körperlich angegriffen?

Wer ist Zeuge der Tat und kennt die bisher unbekannte angegriffene Frau? Wer rief am Samstag, den 21. Mai 2022, gegen 1.35 Uhr von einer Telefonsäule am Hackeschen Markt die Polizei?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Str. 61a in 10559 Berlin-Moabit, unter den Rufnummern (030) 4664-574112 oder (030) 4664-571100 oder an jede andere Polizeidienststelle.