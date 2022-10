Am Samstag, den 8. Oktober 2022 sind in den Morgenstunden zwischen den S-Bahnhöfen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen in Berlin-Lichtenberg Kabel der Deutschen Bahn beschädigt worden. Dies führte zu einem großflächigen Ausfall des Zugverkehrs. Die Berliner Polizei bittet in dem Fall nun die Bevölkerung um Hilfe, wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervorgeht.

Der Sabotageakt bei der Bahn hatte am frühen Samstagmorgen den Zugverkehr in Norddeutschland für einige Stunden vollständig zum Erliegen gebracht – mit erheblichen Folgeverspätungen und Zugausfällen im ganzen Land und den gesamten Tag über.

Saboteure legten Kommunikationssystem lahm

An zwei Stellen, im nordrhein-westfälischen Herne sowie in Berlin, hatten Unbekannte Kabelanbindungen für die Mobilfunksteuerung zerstört. Daraufhin fiel das Kommunikationssystem aus, das Lokführer und Leitstellen miteinander verbindet. Am Sonntag hatte sich der Verkehr laut Bahn wieder weitgehend stabilisiert.

Die Polizei fragt: Wer hat am besagten Tag gegen 6.30 Uhr Personen beobachtet, die sich im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen im Bereich der Bahnanlagen oder in der näheren Umgebung in verdächtiger Weise aufgehalten haben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer 030 4664-952444 in Verbindung zu setzen oder sich an eine andere Polizeidienststelle zu wenden. (mit dpa)