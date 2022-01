Berlin - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Berlin-Spandau am Freitagmorgen zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, in deren Folge einer der beiden schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 36-Jähriger gegen 8.30 Uhr im Barnewitzer Weg von mehreren Schüssen getroffen worden sein. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige.

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, in dem er seither behandelt wird. Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.