Erneut ist ein Schwimmer in einem Berliner Gewässer ums Leben gekommen. Wie Reporter von vor Ort am Sonntagmorgen berichten, ging am Samstag gegen 19.34 Uhr bei der Feuerwehr ein Notruf ein: „Person im Schlachtensee untergegangen“. Sofort setzte sich daraufhin ein Großaufgebot an Rettern in Bewegung. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Personen im Schlachtensee schwimmen, als plötzlich einer der Schwimmer unterging. Die Berliner Polizei teilte am Sonntagmittag mit, dass die Person verstorben sei. Laut einer Sprecherin gibt es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Ein Rettungsschwimmer des DRK und Taucher des DRK konnten kurz nach Eintreffen die Person bergen, heißt es. An Land übernahmen offenbar ein Notarzt und Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr die Reanimation der Person. Wie es zu dem erneuten schweren Badeunfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. An der großangelegten Rettung waren laut Zeugen 34 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr, 9 Einsatzkräfte des DRK und 6 Einsatzkräfte der DLRG beteiligt. Bei den Hilfsorganisationen handelt es sich um ehrenamtliche Retter, darunter Taucher und Rettungsschwimmer. Die Person wurde unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gebracht.