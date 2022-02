Unbekannte Personen sollen in der Nacht zum Samstag im Eingangsbereich des S-Bahnhof Yorckstraße in Schöneberg ein Sofa und einen E-Scooter in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Große Gefahr habe ersten Erkenntnissen nach nicht bestanden. An der Wand des S-Bahnhofs sei Verrußung und Sachschaden in unbekannter Höhe zurückgeblieben. Die Polizei ermittelt.

